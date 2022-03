Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Tief standen 12.438 Zähler beim deutschen Leitindex zu Buche, was zunächst eine nochmalige Beschleunigung der Abwärtsbewegung bedeutete, so die Analysten der Helaba.Zwar habe sich der DAX in der Folge stabilisieren können und sei mit einem Abschlag von 2% aus dem Handel gegangen. Das zur Eröffnung gerissene Kursgap (13.094/12.614) habe in diesem Zuge vollständig geschlossen werden können. Indikatorenseitig sei das Bild dennoch negativ, die Überverkauftsignale und der gestrige Intraday-Rebound würden jedoch auf ein Nachlassen der Abwärtsdynamik hoffen lassen, während die Indikationen für den Handelsstart erneut negativ seien. (08.03.2022/ac/a/m)