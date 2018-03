Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Technologiewerte konnten gestern ihre, zum Ende der vergangenen Woche erreichten, Allzeithochs weiter ausbauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung habe auch den deutschen Standardwerten unter die Arme gegriffen, so dass auf Tagesbasis eine Kerze mit markanter Lunte entstehe. Damit sei es nicht nur zum vollständigen Schließen der Kurslücke vom 1. März, sondern auch zur Rückeroberung des ehemaligen Rekordhochs vom April 2015 bei 12.391 Punkten gekommen. Da die quantitativen Indikatoren weiter freundlich zu interpretieren seien, habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) noch weiteres Erholungspotenzial. Hervorheben möchten die Analysten in diesem Kontext die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des RSI. Das nächste Etappenziel definiere dabei das Hoch vom 26. Februar bei 12.601 Punkten. Wesentlich massiver würden die Hürden aus charttechnischer Sicht im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.719 Punkten). Da in diesem Dunstkreis zudem die Nackenlinie des Anfang Februar vervollständigten Doppeltopps verlaufe, sei eine Rückeroberung dieser Barrieren nötig, um für einen wirklichen Befreiungsschlag zu sorgen. (13.03.2018/ac/a/m)