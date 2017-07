Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienhandel zu Wochenbeginn kann als impuls-und lustlos beschrieben werden, so die Analysten der Helaba.



Lediglich die Kursgewinne vom Freitag an der Wall Street seine nachgeholt worden. Darüber hinaus hätten sich die Marktteilnehmer mit Neuengagements zurückgehalten. Nun stehe die Frage im Raum, welches Event die gefühlte Lethargie beenden könnte. Möglicherweise sorge die Ende der Woche beginnende US-Quartalsberichtssaison für etwas Rückenwind. Dann würden vor allem erste große Banken die Bücher öffnen. Allzu hoch sollten die Erwartungen mit Blick auf den Gesamtmarkt jedoch nicht aufgehängt werden.



Während der vergangenen Handelssitzungen sei offensichtlich geworden, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht über ausreichend Kraft verfüge, um die Widerstandsmarke, in Form einer Strukturprojektion, bei 12.482 Zählern zu überwinden. Dies überrasche kaum, denn mittlerweile würden 56 Prozent der DAX-Komponenten unterhalb des mittelfristigen Trends notieren. Hinzu komme, dass 20 Prozent der Titel unter die für den langfristigen Trend relevante 200-Tagelinie abgerutscht seien. Insofern werde deutlich, dass Abwärtsrisiken weiterhin existieren würden. Zu einer deutlich ausgeprägten Abwärtsbewegung werde es jedoch erst kommen, wenn die massive Supportzone von 12.340/12.311/12.267 Zählern unterschritten werde. Damit würde sowohl eine 1-2-3-Pivot-Formation (auf Tagesbasis) komplettiert als auch das Vormonatstief unterschritten. (11.07.2017/ac/a/m)