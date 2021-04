Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem DAX fehlen am Mittwoch weiter die Impulse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Während die Berichtssaison ein gemischtes Bild liefere, würden sich die Anleger vor dem FED-Entscheid am Abend zurückhalten. Der Ausbruch aus dem zwischen 15.000 und 15.500 Zählern lasse noch immer auf sich warten. Die FED dürfte vorerst an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten. Allerdings könnte es weitere Hinweise geben, wie die Notenbank auf steigende Anleiherenditen reagieren wolle. (28.04.2021/ac/a/m)