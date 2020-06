Potenziell negative Nachrichten hätten durchaus die Runde gemacht. Aus Südkorea sei zu hören gewesen, dass eine zweite Corona-Welle begonnen habe. Bei den Maschinenbauern würden rund zwölf Prozent der Stellen gestrichen. Und Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) gehe davon aus, dass der Flugverkehr nicht vor 2023, vielleicht sogar erst 2025 wieder zu seinem Niveau von vor der Covid-19-Pandemie zurückkehren werde. Aus dem Einzelhandel sei zu hören, dass man noch immer unter der Corona-Krise leide.



Rückenwind sei hingegen von den US-Börsen gekommen. Dort habe die NASDAQ einen weiteren Rekord markiert. Der Index vollziehe aktuell die längste Gewinnstrecke im Juni. Insgesamt habe der Technologiesektor gerade einmal zwei Verlusttage in diesem Monat verbucht. Auch die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) würden ordentlich zur guten Verfassung beitragen. Die Papiere seien innerhalb von nur drei Monaten um 60 Prozent geklettert. Der DAX werde heute mit Kursverlusten in den Handel starten. Am Vormittag werde es spannend zu sehen sein, ob der ifo-Index die freundlichen Indikationen bestätigen werde.



Charttechnik



Gestern hätten die Analysten der Helaba betont, dass der DAX auf der Oberseite Schwächen offenbare. Prompt sei das Gegenteil demonstriert worden, wenngleich die Lage bei den Indikatoren noch immer weit davon entfernt sei, ein halbwegs idealtypisches Bild zu liefern. Hier seien beispielsweise das Momentum, der ADX, das Volume Ratio oder überwiegend seitwärts tendierende, gleitende Durchschnitte zu nennen. Der DAX-Schlusskurs habe am Dienstag über dem bei 12.487 Zählern verlaufenden Fibonacci-Level gelegen. Angesichts der beschriebenen Begleiterscheinungen erscheine es ratsam, heute eine weitere Bestätigung für den "Ausbruch" abzuwarten. Sollte dieser wider Erwarten gelingen, würden die Marken bei 12.670 und 12.857 Punkten relevant. Auf der Unterseite gelte es, die Supports bei 12.410, 12.351, 12.337, 12.316, 12.274, 12.195 und die 200-Tage-Linie bei 12.156 Zählern im Hinterkopf zu behalten. (24.06.2020/ac/a/m)







