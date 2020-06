Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die bisherige Prognose für DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war korrekt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Donnerstagshoch sei ein Überschuss in einer Flaggenbildung gewesen, die schon am Dienstag um 16 Uhr begonnen habe. Der DAX sollte demnach nochmal bis mindestens 12.150, besser aber bis 11.925 + 11.911 fallen. Davon sei Freitagabend schon viel Schönes zu sehen gewesen. Heute sei es weiter gegangen. Das FDAX-Nachttief sei bei 12.050 markiert worden. Das Idealtief 11.925 + 11.911 sei noch nicht zu sehen gewesen.



DAX-Vorbörse 12.150. Treffer! Der XETRA DAX steige frühestens ausgehend von 12.150, idealerweise jedoch erst ausgehend von 11.925 + 11.911 erneut bis mindestens zum Hoch der Vorwoche (12.484) an, in den nächsten fünf Tagen aber kaum über 12.850 + 12.930. Erster Widerstand des Tages sei der FDAX EMA200/ h1 bei 12.239. (22.06.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >