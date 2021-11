Ausblick: Der DAX befinde sich nach dem Abprall am Fibonacci-Fächer in einem Abwärtstrend und könnte vor weiteren Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fort und falle auch unter den 200er EMA. In diesem Fall würde sich die Lage auch langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer wahrscheinlich werden. Ein weiteres bearishes Signal könnte mit dem bevorstehenden Durchbruch des 10er EMA unter den 50er EMA erfolgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weitgehend über dem 200er EMA halten und von hier wieder nach oben abprallen. In diesem Fall wäre zunächst mit einem weiteren Hochlauf zum 50er EMA zu rechnen. Erst bei einem Durchbruch über diese Trendlinie würde sich die Lage weiter aufhellen und ein Kursanstieg zur Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich werden. (30.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist mit dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 16.290 Punkten Mitte November am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei er zunächst unter den 10er EMA im Tageschart gefallen und habe damit Schwäche gezeigt. Zunächst habe sich der DAX noch über dem 50er EMA halten können, doch am Freitag sei es dann zu einem Kurseinbruch bis zum 200er EMA im Tageschart gekommen. Der DAX habe direkt mit einer Abwärtskurslücke bei 15.865 Punkten eröffnet, die aktuell immer noch offen sei und bei einer möglichen Gegenbewegung als Anlaufmarke dienen könnte. Aktuell könne sich der Index immer noch über dem 200er EMA halten, habe aber bereits zwei schwarze Tageskerzen am 200er EMA gebildet. Komme es zu einem Durchbruch nach unten?