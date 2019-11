Der Deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) habe am Dienstag ein neues Jahreshoch erreicht, habe das Niveau jedoch nicht halten können. Nachdem sich die Stimmung verschlechtert habe, sei der DAX wieder in den Konsolidierungsbereich gefallen. Allerdings habe sich der Kurs dort nicht stabilisieren können, sondern habe weiter an Boden verloren. Nach der europäischen Eröffnung sei sogar die untere Grenze der Overbalance-Struktur (Bereich der größten Korrektur im aktuellen Aufwärtsimpuls) bei 13.138 Punkten unterschritten worden. Dies könnte auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten, zumindest wenn sich der Markt nicht erhole. Bisher sei die Abwärtsbewegung durch die Marke von 13.115 Punkten gestoppt worden (Niveau von Anfang November).



Da sich die Beziehungen zwischen den USA und China zu verschlechtern scheinen, würden vom Handel abhängige Aktien einige Rückgänge erfahren. Infineon, die Automobilhersteller sowie Continental seien am stärksten betroffen.



Wirecard sei am Mittwochmorgen der größte Verlierer im DAX. Die Aktie entwickle sich aufgrund von Bilanzskandalen erneut unterdurchschnittlich. Berichten zufolge habe der Wirtschaftsprüfer die Prüfung der Wirecard-Niederlassung in Singapur nicht abschließen können, da einige Dokumente gefehlt hätten.



Goldman Sachs habe die Aktie der Deutschen Lufthansa zum Verkauf empfohlen und das Kursziel auf 14,80 EUR festgelegt. Der Kurs der Fluggesellschaft werde zu Beginn der heutigen Sitzung tiefer gehandelt. (20.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den weltweiten Aktienmärkten verschlechtert sich die Stimmung, da ein Handelsdeal zwischen den USA und China immer weiter entfernt zu sein scheint, so die Experten von XTB.Der US-Senat habe das von China entschieden abgelehnte Gesetz zur Unterstützung der Menschenrechte in Hongkong verabschiedet, was die Anleger habe glauben lassen, dass eine Eskalation bevorstehe. Europäische Indices hätten daraufhin mit erheblichen Kurslücken eröffnet. Aktien aus Deutschland und Frankreich hätten sich unterdurchschnittlich entwickelt, während Aktien aus Polen und der Schweiz am widerstandsfähigsten gewesen seien.