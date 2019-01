Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang es gestern, das Vortageshoch (10.814) kurzfristig zu überbieten, ein nachhaltiger Sprung über die 144er Regression (10.821) gelang jedoch zunächst nicht, so die Analysten der Helaba.



Insofern liege die Vermutung nahe, dass sich die Marktteilnehmer aktuell mit einer Art "Wait and see-Strategie" und gelegentlichen, kurzfristigen Käufen ganz wohl fühlen würden. Angesichts verschiedener Unsicherheiten, wie beispielsweise der Brexit oder die Zinspolitik der FED, um nur einige zu nennen, sei dies kaum verwunderlich. Hingegen hätten sich die Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der zwischen den USA und China laufenden Gespräche verstärkt. Wie bekannt geworden sei, würden diese überraschend verlängert, um nach Lösungen im Handelsstreit zu suchen. Vertreter beider Länder hätten sich zuletzt positiv zu den Verhandlungen geäußert. Präsident Trump habe dies, wie üblich, mittels eines Twitter-Tweets getan. Darüber hinaus sei es Nachrichtenseitig relativ ruhig geblieben. Insgesamt könne festgestellt werden, dass sich das charttechnische Bild durch die seit dem am 27. Dezember ausgebildeten Mehrjahrestief (10.279) zu verbuchenden Kursgewinne aufgehellt habe. Dennoch könne keine grundsätzliche Entwarnung ausgesprochen werden.



Das kurzfristige Chartbild des DAX habe sich gestern etwas aufgehellt, wenngleich die ausgebildete, dem "Shooting Star" ähnliche Tageskerze (diese sei nicht gänzlich idealtypisch, da der vorausgehende Anstieg nicht eindeutig genug ausfalle) die weiterhin vorhandene Unsicherheit der Marktteilnehmer im Hinblick auf die weitere Bewegungsrichtung zeige. Darüber hinaus habe sich die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten weiterhin nicht verbessert. 86 Prozent der Anteilsscheine würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren, während sich zudem 83 Prozent unterhalb des 50-Tagedurschnitts befinden würden. Insofern sei es noch zu früh, um zur Tagesordnung überzugehen und den übergeordneten Abwärtstrend gänzlich zu ignorieren. Immerhin sei gestern der 21-Tagedurchschnitt erstmals seit dem 4. Dezember wieder überschritten worden, ein gültiges Signal stehe jedoch noch aus. Neben dem beschriebenen Moving Average sei auch das obere Band eines Multi Time Series Forecast Channels (10.794) leicht auf Schlusskursbasis überschritten worden. Dies sei innerhalb intakter Abwärtstrends in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, allerdings habe der Ausbruch meistens nur sehr kurze Zeit Bestand gehabt. (09.01.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >