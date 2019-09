Ausblick: Mit dem Ausbruch nach oben aus dem steilen, fallendem Abwärtstrend am Donnerstag und der Bestätigung der bullishen SKS-Formation am Freitag zeige der DAX Aufwärtswillen.



Die Long-Szenarien: Die bestätigte inverse SKS generiere nun ein Kursziel im Bereich von 12.460 Punkten. Genau hier befinde sich auch ein in der Vergangenheit mehrfach bestätigter Widerstand. Zunächst müsse der DAX aber noch den 200er EMA bei 11.918 Punkten und den 50er-EMA bei 11.948 Punkten nachhaltig nach oben erobern. Gelinge dies, würde in Folge wohl die Schließung der Kurslücke um 12.135 Punkte anstehen und erst dann ein weiterer Hochlauf bis zum langfristigen Kursziel bei 12.460 Punkten möglich werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei durch den rasanten Anstieg der Vortage bereits überkauft. Es bleibe daher abzuwarten, ob sich der DAX über den 50er- und 200er-EMAs halten könne. Und ob direkt die Eroberung der runden Marke von 12.000 Punkten gelinge. Möglicherweise stehe zunächst einmal ein Rücklauf zur Unterstützung bei 11.865 Punkten an. Sacke der DAX dann weiter ab, könnte sich das bullishe Signal der inversen SKS-Formation als Fehlsignal herausstellen und der Index in Folge seinen übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. (02.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief am 15. August bei 11.266 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 29. August sei dem DAX dann sogar der Ausbruch nach oben über die steile fallende Trendkanallinie bei 11.710 Punkten gelungen. Die Bullen hätten den Ausbruch direkt für weitere Kursgewinne genutzt und keine Schwäche gezeigt. Der DAX habe bis Donnerstag auf 11.838 Punkte angezogen und damit vor der Bestätigung der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (inverse SKS) gestanden. Diese bullishe Formation sei am Freitag mit einem erneuten kräftigen Anstieg über 11.865 Punkte bestätigt worden. Der DAX habe im Tageshoch 11.989 Punkte erreicht und damit nur knapp die Eroberung der Marke von 12.000 Punkten verfehlt.