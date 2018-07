Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steigt seit 12.100 an und nähert sich immer weiter dem großen Widerstand 12.597/12.637 an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickHeute klappe es endlich! Der Test des großen Widerstandes 12597/12637 sei heute endlich fällig, sage zumindest die Vorbörse! Die Frage sei: Werde der DAX am dortigen Widerstand durch EMA200 und KIJUN des Tageskerzencharts eine Reaktion nach unten zeigen, zumindest stagnieren? Oder "fliege der Deckel" bei 12.597/12.637 weg und der DAX explodiere bis 12.763/12.779 (61,8% RT/SMA200/d)? Unterstützend würden 12.540/12.525 wirken. Eine Topbildung würde unter 12.490 abgeschlossen werden. (10.07.2018/ac/a/m)