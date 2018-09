Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenig Neues gibt es vom hiesigen Aktienhandel zu berichten, so die Analysten der Helaba.Zudem scheinen die möglichen Annäherungen im Handelsstreit zwischen den USA und China (zumindest wenn die um den 20. September geplanten Gespräche als Grundlage gesehen werden) bereits wieder vorüber, so die Analysten der Helaba. US-Präsident Trump wolle heute neue Zölle ankündigen, komme es dazu, wolle China, so heiße es, den geplanten Verhandlungen fernbleiben. Fortsetzung folge. Auch die Charttechnik gelte es zu beachten. Angeschlagen seien demnach, neben dem DAX beispielsweise auch der BFX (ISIN: IT0000066180, WKN: 883394), der OMX 20 (ISIN: DK0016268840, WKN A0AEM7) oder der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400), um nur einige zu nennen.Am Donnerstag habe der DAX eine Tageskerze mit einem ausgeprägten Docht ausgebildet. Auf diese sei am Freitag ein sogenannter "Hanging Man" gefolgt. Durch derartige Candles würden häufig Wendeformationen eingeleitet. Eine Voraussetzung dafür sei, dass eine negative Kerze folge. Nicht allein deshalb würden die kommenden Tage versprechen, spannend zu werden. Erneut sei an dieser Stelle auf das nahe Ende eines Preis- und Zeitzyklus am 21. September erinnert. Auch in der Nähe solcher Strukturlevels würden oftmals richtungweisende Impulsbewegungen etabliert. Grundsätzlich würden Trends eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, sich fortzusetzen. Insofern könnte die laufende, kurzfristige Erholung bereits in Kürze enden und es zu einer weiteren Expansion der übergeordneten Abwärtstrends kommen. (17.09.2018/ac/a/m)