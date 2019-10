Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des Handels legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut zu und übersprang damit die Widerstandsmarke von 12.507 Zählern, berichten die Analysten der Helaba.Auch der Handelsstreit stehe weiter im Fokus. Eine Reaktion der US-Seite sei zunächst ausgeblieben. Zuvor habe China erklärt, weiteren Gesprächsbedarf zu haben, bevor eine Unterschrift auf die von Präsident Trump verkündete Einigung gesetzt werden könne. Ob es sich um die Ruhe vor einem neuen Sturm handle, oder tatsächlich eine weitere Eskalation vermieden werden könne, würden die kommenden Tage zeigen. Allerdings könnte ein gestern vom US-Repräsentantenhaus verabschiedetes Gesetz zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong die Stimmung trüben. Die chinesische Regierung habe "empört" auf den Beschluss reagiert. Neben den altbekannten Themen würden die Blicke verstärkt auch auf die US-Quartalsberichtssaison gerichtet sein.Einmal mehr habe sich gestern gezeigt, welche Bedeutung der 12.507er Marke beizumessen sei. Nachdem es dem DAX gelungen sei, diese Hürde zu überwinden, habe sich die Aufwärtsimpulsbewegung nochmals beschleunigt. In der Folge sei es dem DAX gelungen, ein neues Jahreshoch bei 12.682,40 Zählern zu markieren. Damit seien einerseits mehrere harmonische Bewegungen komplettiert worden. Andererseits sei ein Angriff auf eine bei 12.688 Zählern verlaufende Strukturmarke gescheitert. Seit Anfang 2017 habe der DAX mit diesem Level bereits mehr als 10 Mal zu kämpfen gehabt. Insofern werde dieser Widerstand auch in nächster Zeit von großer Bedeutung sein. Auf der Unterseite gelte es, die Marke von 12.554 Punkten als Unterstützung zu beachten. Von der bereits erwähnten 12.507er Marke gehe ebenfalls Support aus. (16.10.2019/ac/a/m)