Paris (www.aktiencheck.de) - Mit Schwung starteten die Käufer gestern in den Handel, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde direkt an das Zwischenziel bei 15.788 Punkten hinaufgezogen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei er in eine Konsolidierungsbewegung eingeschwenkt und den Rest des Tages seitwärts gependelt. Vorbörslich zeige sich der deutsche Leitindex etwas schwächer bei rund 15.736.



Es kündige sich ein Handelsstart am unteren Ende der gestrigen Seitwärtsrange an. Im besten Fall stelle die Seitwärtskonsolidierung der letzten Stunden eine bullische Fortsetzungsformation im beschleunigten Aufwärtstrend dar. Würden 15.788 nachhaltig überwunden, sei Platz für eine weitere Aufwärtsbewegung bis 15.843 und ggf. 15.926. Rücksetzer bis 15.695 - 15.700 wären vorher unbedenklich. Unterhalb von 15.690 könnte das gestrige Gap zwischen 15.600 und 15.650 angesteuert und evtl. geschlossen werden. (27.10.2021/ac/a/m)



