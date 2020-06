Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im DAX-Tageskerzenchart läuft seit 14.05.2020 (seit DAX bei 10.161 Punkten) eine zweite große Anstiegssequenz, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Immer wieder verwies die BNP Paribas dabei seit 18.05.2020 auf die DAX-Ziele 12.001 und 13.139. Der DAX sei seither gut vorangekommen, sei schon bis 12.558 gestiegen.



Das DAX-Ziel 13.139 sei noch offen. Das Stundenkerzenchartbild: Wir reden hier klar von laufenden "Hauptantriebswellen", also einer Phase der größtmöglichen Bullenkraft, so die BNP Paribas. Diesbezüglich gehe es um so genannte "161% Projektionsziele", hier bei 12.579/12.606. Seitdem der FDAX genau dieses Ziel 12.579 "sah", wolle er nicht so recht weiter steigen, aber korrigieren wolle er auch nicht. Ab ca. 12.579/12.606 sei theoretisch mit einer Korrektur zu rechnen. (05.06.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >