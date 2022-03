Aus ökonomischer Sicht sei ein umfangreiches Sanktionspaket geschnürt worden, welches sich einerseits mit der Einfrierung erheblicher Vermögenswerte gegen einzelne handelnde Personen wie die russischen Oligarchen - aber auch Präsident Putin und Außenminister Lawrow - richte und andererseits das russische Finanzsystem, Projekte im Energiesektor und die Lieferung bestimmter Schlüsseltechnologien betreffe. Weiterhin hätten zahlreiche Unternehmen verkündet, ihre Geschäftsaktivitäten in Russland zu beenden bzw. neue Projekte auf Eis zu legen. In welchem Umfang diese Sanktionen auf russischer Seite Wirkung entfalten würden, dürfte sich in den kommenden Monaten klarer zeigen.



Logistische Probleme hätten sich zudem vor allem in der europäischen Automobilindustrie verschärft: Ohnehin schon angespannte Produktions- und Lieferketten seien durch die Kriegshandlungen in der Ukraine zusätzlich gestört worden. Zu erwartende Preiseffekte aus dem Energiesektor durch veränderte Lieferströme dürften insbesondere Sektoren wie Transport, Reise- und Verkehr sowie Nahrungsmittel mittelfristig tangieren.



Infolge der jüngsten Zuspitzung habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seit Kriegsbeginn am 24.02.2022 weiter an Boden verloren und zusätzlich mehr als 1.000 Punkte eingebüßt. Die Analysten der NORD/LB hätten daher ihre Prognosen erneut nach unten angepasst, zumal sie nun einer längeren Fortsetzung des Konfliktes (leider) eine höhere Wahrscheinlichkeit einräumen würden als einer kurzfristigen diplomatischen Lösung.



Die Börsen scheinen aber doch gewisse Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei zu haben, so die Analysten der NORD/LB. In diesem Umfeld sei beim DAX heute im frühen Handel immerhin zumindest die Marke von 13.000 Punkten wieder ins Blickfeld gerückt. Die Nachricht über eine mögliche Verringerung von russischen Energielieferungen nach Europa und Nordamerika hänge aber wie ein Damoklesschwert über den Börsen. Daher hätten die Analysten der NORD/LB die untere Grenze ihrer Trading-Range für die kommenden vier Wochen auf nun 11.500 Punkte reduziert.



Der Ukrainekrieg habe sich mit Fortgang der Kampfhandlungen weiter zugespitzt. Ein schnelles Ende der Konfliktsituation erscheine momentan eher unwahrscheinlich. Moskau wolle in der Ukraine Fakten schaffen, ein Erfolg am Verhandlungstisch scheine nur zu den russischen Bedingungen möglich. Europa agiere so geschlossen und entschieden wie selten zuvor. Allerdings dürften die ökonomischen Folgen zumindest temporär die Aktienmärkte stärker belasten. Unterstützung für DAX und Co. würden die Analysten der NORD/LB dagegen durch überwiegend solide Geschäftsmodelle und attraktive Dividendenzahlungen erwarten. (08.03.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine durch den Angriff russischer Truppen kam es zu einer weiteren Verschlechterung der Gesamtsituation an den Börsen, so Volker Sack von der NORD/LB.Der Westen habe auf die Aggression Moskaus mit einem Bündel von Maßnahmen und Sanktionen geantwortet. Die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine durch Waffenlieferungen sowie die angekündigte Anhebung der eigenen Verteidigungsausgaben diverser europäischer Staaten führe zudem zu einer gewissen Zeitenwende in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Als Ergebnis rücke Europa stärker zusammen, bisherige politische Differenzen würden nebensächlich. Militärisch verzeichneten die russischen Truppen in den ersten 10 Kriegstagen zwar Geländegewinne, die jedoch angesichts einer starken Gegenwehr der ukrainischen Seite wesentlich geringer auszufallen scheinen, als zunächst von vielen Beobachtern erwartet worden war, so die Analysten der NORD/LB.Insofern sollte nun wohl angenommen werden, dass sich die Kriegshandlungen über einen längeren Zeitraum hinziehen könnten. Damit einhergehend sei eine der größten Flüchtlingsbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg Richtung Westen angelaufen, die sich in den kommenden Wochen noch deutlich verstärken dürfte.