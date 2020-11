Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem sehr steilen Anstieg des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Kursgewinnen von mehr als 1.100 Punkten innerhalb von vier Handelstagen prägten Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende das Bild, berichten die Analysten der Helaba.In dieser Woche würden Zahlen unter anderem von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI), adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF), Eckert + Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ), ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF), Heidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF), LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb AG) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB), Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2), Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF), Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF), K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF), LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF), RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF), Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX), VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) und Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) präsentiert. Heute werde der DAX freundlich in den Handel starten.Der DAX sei am Freitag nicht mehr in der Lage gewesen, den Widerstand in Form einer Strukturprojektion bei 12.635 Zählern zu überwinden. Vielmehr hätten sich verstärkt Schwächeanzeichen bemerkbar gemacht. Ein sogenanntes "Dark Cloud Cover" sei die Folge gewesen. Bemerkenswert sei zudem gewesen, dass der Index phasenweise unter die 21-Tagelinie abgerutscht sei und der 200-Tage-EMA (12.376) erneut in den Fokus gerückt sei. Sollte letztgenannte Unterstützung durchbrochen werden, wäre ein Rücksetzer auf 12.290 (144-Tagelinie) und 12.071 (200-Tagedurchschnitt) nicht ausgeschlossen. (09.11.2020/ac/a/m)