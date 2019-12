Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) überwand den Doppelboden "buy trigger" bei 13.190 und schoss am Freitagmorgen hoch bis zum Doppelboden-Formationsziel 13.450. XDAX 13.450, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das wars fürs Jahr 2019, möchte man da sagen, und ein bisschen Wahrheit sei da sicher dran. Das DAX-Ziel 13.450 sei eine hervorragende Marke gewesen, um in größerem Stil Gewinne der Käufe für die Jahresendrally zu nehmen.



Mehr als 13.450 sei kaum drin bis zum Jahresschluss. Die 12-monatige Aufwärtstrendkanalbegrenzung behindere das Weiterkommen. Der DAX könnte heute und auch in den nächsten Tagen zwischen 13.475 und 13.200 pendeln. Oberseitig sei diese Woche kaum mehr als 13.450/13.475 drin, zu groß sei die Wirkung des 12-monatigen Aufwärtstrendkanals. Ein XETRA DAX Test von 13.450/13.458, dem Vorbörsenhoch von Freitag, sei natürlich auch im DAX Haupthandel möglich, was bisher nicht stattgefunden habe, auch gestern nicht, also der XETRA DAX neue Jahreshochs bei 13.426 gezeigt habe, mehr als 13.475 aber kaum. (17.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >