Paris (www.aktiencheck.de) - Der schwache Handelsstart gestern wurde sofort gekauft, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss das Eröffnungsgap und erholte sich darüber hinaus mit den starken US-Indices noch weiter dynamisch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute kündige sich ein größeres Gap Down an, fast die Hälfte der gestrigen Intradaygewinne verpuffe wieder.



Trotz des bullischen Reversals von gestern bleibe die charttechnische Situation angespannt. Auch heute könnte es zunächst zu einer Erholung nach dem Start kommen, am Ende der schwachen Handelswoche würden dann aber wieder fallende Kurse drohen. Unterhalb von 11.150 könne das gestrige Tief bei 11.078 Punkten getestet werden. Werde dieses unterschritten, seien weitere Verluste bis 11.000 und zum großen Ziel bei 10.780 bis 10.875 Punkte denkbar. Oberhalb von 11.330 würden die Hürden bei 11.400/11.410 oder 11.500 Punkten liegen. Für erste kleine Kaufsignale müsste weiterhin eine Rückkehr über 11.500 abgewartet werden. (26.10.2018/ac/a/m)