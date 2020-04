Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bisher kann man das DAX-Geschehen noch in eine Flagge mit Folgeziel 10.140 einordnen, auch wenn die Chancen für diese Variante bereits gesunken sind, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die genannte Variante bleibt im Rennen, solange der DAX unter 10.820 handle.



Der DAX steige heute mit der Unterstützung 10.600 im Rücken wahrscheinlich bis 10.775. Ab 10.775 könne es eine DAX-Reaktion nach unten bis 10.600 (horrizontal) geben. Es sei auch denkbar, dass der DAX zuerst bis 10.600 falle und dann erst bis 10.775 steige. 10.600 stelle so oder so im Tagesverlauf ein "Sprungbrett" zur Oberseite dar. Oberhalb von 10.820 wäre sogar 10.975/11.028 das Ziel. Unterhalb von 10.425 und 10.330 würden klare Verkaufssignale auf für das Ziel 10.140 (island gap) auftreten. (28.04.2020/ac/a/m)

