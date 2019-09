Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an der Strukturmarke von 11.983 Zählern auf Schlusskursbasis gescheitert war, kam es gestern zu einer Korrektur, berichten die Analysten der Helaba.



Im Zuge dessen sei der vielbeachtete 200-Tage-EMA (Exponential Moving Average) bei 11.918 Punkten wieder unterschritten worden. An den "Rahmenbedingungen" habe sich kaum etwas geändert. Weiterhin werde das Marktgeschehen wesentlich von Themen wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China (derzeit würden sich die Marktteilnehmer auf die Handelsgespräche konzentrieren, die zwischen den Ländern in diesem Monat fortgesetzt werden sollten), den Entwicklungen mit Blick auf den Brexit (gestern sei bekannt geworden, dass 328 vs. 301 der Abgeordneten für einen Beschluss gestimmt hätten, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebne) sowie dem politischen Italien dominiert. Darüber hinaus zeichne sich eine Verschärfung der Argentinien-Krise ab. Die von der Regierung eingeführten Kapitalmarktkontrollen hätten für Unruhe und lange Schlangen vor den Bankschaltern gesorgt. Heute werde der DAX mit Kursgewinnen in den Handel starten.



Mit dem Sprung über die bei 11.759 Zählern verlaufende Strukturmarke habe der DAX seinen Aufwärtsimpuls ausweiten können. Im Zuge dessen seien der wichtige 200-Tage-EMA (11.918) und die 144-Tagelinie (11.925) erreicht worden. Zuletzt habe die Dynamik jedoch nicht ausgereicht, um diese Hürden nachhaltig zu überwinden. Ob dies bei einem neuerlichen Versuch gelingen werde, bleibe fraglich, zumal bei 11.983/11.984 Zählern ein weiterer Widerstand warte. Zudem könne festgestellt werden, dass verschiedene Indikatoren Richtung Süden kippen würden und die Handelsumsätze bei steigenden Kursen zuletzt unterdurchschnittlich ausgefallen seien. Hinzu komme, dass sich der Index noch immer unterhalb der 55-Tagelinie (12.099) und damit in einem mittelfristigen Abwärtstrend befinde. Auch bei den DAX-Werten ist von struktureller Seite nicht alles Gold, was vermeintlich glänzt, so die Analysten der Helaba. Noch immer würden 21 Titel unterhalb der 50- und 19 unter der 100-Tagelinie notieren. Bei 17 befinde sich die 50- unter der 200-Tagelinie, während bei 23 der 20er Average kleiner als der 50er sei. (04.09.2019/ac/a/m)

