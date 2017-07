Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete erfolgreich in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor allem das Aufwärtsgap bei 12.389/406 Punkten sorge für Entspannung in Form der Rückeroberung des alten Allzeithochs vom April 2015 bei 12.391 Punkten. Anleger sollten nun den Kreuzwiderstand aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.466 Punkten) und den Hochpunkten der letzten Tage bei rund 12.490 Punkten im Auge behalten. Die zuletzt genannten Hürden würden sich dabei fast punktgenau mit dem Tief vom 18. Mai decken. Interessant sei aber auch der Blick auf den Stundenchart des Aktienbarometers.



Bei einem Sprung über den oben genannten Kreuzwiderstand wäre im kurzfristigen Zeitfenster ein kleiner Doppelboden vervollständigt, aus dem sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 170 Punkten ableiten ließe. Damit würde dann sogar wieder die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.641 Punkten) ins Blickfeld rücken. Trotz der Entspannung zu Wochenbeginn müsse der DAX® weiter unbedingt die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 12.319/16 Punkten verteidigen. Vorher diene bereits die eingangs erwähnte Kurslücke als wichtige Unterstützung. (11.07.2017/ac/a/m)