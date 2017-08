Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die am Freitag gezeigte Schwäche auch in der neuen Börsenwoche auf Schlusskursbasis mit einem Minus von 0,82% fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei auch die Aufwärtskurslücke vom 14. August 2017 geschlossen worden. Die Angriffslaune der Bullen für einen möglichen Abschluss der abwärtsgerichteten Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 12.263 Punkten) und der Wiederaufnahme der Rekordjagd scheine damit zunächst in die Ferne zu rücken. Hierfür würden auch die Zeichen aus dem Indikatoren-Lager sprechen. Dabei zeigen u.a. das Momentum, die Relative Stärke nach Levy sowie der MACD, welcher sich gefährlich nah seiner Triggerlinie von oben angenähert hat, dass die Bären derzeit beim charttechnischen Tauziehen vorne liegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Um weiteres Ungemach zu vermeiden, gelte es unbedingt, die wichtige Haltezone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.965 Punkten) und den Verlaufstiefs vom April und August (11.942/35 Punkte) zu verteidigen. Die untere Flaggenbegrenzung verlaufe aktuell bei 11.784 Punkten.



Damit sich das charttechnische Bild wieder aufhelle, müssten die Aktienbullen zunächst für einen Sprung über die angeführte obere Flaggenbegrenzung sorgen. Noch besser wäre jedoch eine Rückeroberung des ehemaligen Allzeithochs vom April 2015 (12.391 Punkte). (22.08.2017/ac/a/m)