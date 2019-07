Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt trat gestern lange Zeit auf der Stelle bevor es am Nachmittag verstärkt abwärts ging, so die Analysten der Helaba.In den USA würden die Bücher u.a. von Microsoft (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,21 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,29 USD ausgehen würden), Alliance Data Systems Corp. (4,05 vs. 4,09), Badger Meter (0,44 vs. 0,47), Intuitive Surgical (2,87 vs. 2,85), Sketchers (0,34 vs. 0,31), Skyworks Solutions (1,35 vs. 1,38), Union Pacific (2,14 vs. 2,17) und United Health Group (3,45 vs. 3,53) geöffnet. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute schwach in den Handel starten. Die Vorgaben von den Überseebörsen würden negativ ausfallen. Insbesondere der Nikkei und der Topix würden heute deutlicher abgeben. Sinkende Exporte Japans und wenig inspirierende Geschäftszahlen aus den USA würden die Furcht vor den Auswirkungen des Zollstreits zwischen den USA und China nähren.Gestern habe sich der DAX weiterhin in einer Seitwärtsphase befunden, deren Begrenzungen bei 12.290 auf der Unter- und 12.476 Zählern auf der Oberseite zu finden seien. Es deute sich an, dass diese heute nach unten verlassen werde. Damit würden sich die verschiedenen Warnhinweise der letzten Zeit wie beispielsweise das stetig abnehmende Aufwärts-Momentum, eine zunehmende Zahl von Richtung Süden kippender Indikatoren und verstärkt auftretende Strukturschwächen bei den DAX-Aktien bewahrheiten. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass kürzlich sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis Wendeformationen mit anschließender Bestätigung ausgebildet worden seien und das Ende eines Preis- und Zeitzyklus nicht lange zurückliege. Damit drohe eine deutliche Eintrübung des Chartbildes, vor allen wenn ein nachhaltiger Rutsch unter die markante Supportzone von 12.328/12.266/12.204 vollzogen werde. Auf diesen Bereich würden ein großes Retracement, ein Multi-Average, eine von der Struktur abgeleitete Abwärtslinie und nicht zuletzt der 55-Tagedurchschnitt entfallen. (18.07.2019/ac/a/m)