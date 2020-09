Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) "kratzte" Freitag an der bärischen Durchbruchsmarke bei 12.850 Das würde den Weg freimachen zum unteren Ziel bei 12.200, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Bisher sei es aber bei einem Fehleinbruch unter 12.850 geblieben, der XETRA DAX habe nahe an der "Klippe" geschlossen, während die Nachbörse wieder bis 13.000 gestiegen sei.



Der DAX beginne heute freundlich, zumindest oberhalb von 12.850. Nach dem freundlichen Handelsstart könnte der DAX, in Abwesenheit des feiertagsbedingt geschlossenen US-Marktes, irgendwann im Tagesverlauf die Kurslücke bei 12.843 schließen, die an der sensiblen "BULLEN KO"-Trendwechselmarke bei 12.850 liege. Der Tages-Kijun sei auf 12.887 nachgerückt und wirke unterstützend, was die Tagesunterstützungszone auf 12.887/12.850/12.843 verbreitere. (07.09.2020/ac/a/m)



