Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Recht unspektakulär, immerhin aber mit einem Plus von 2,9 Prozent präsentierte sich die erste August-Woche für den DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei könne man durchaus von einer gewissen Sommerflaute sprechen, wobei der Freitagshandel die Gesamtwoche in gewisser Weise symbolisiert habe: Die Tageskerze sei ebenso wie die Wochenkerze quasi innerhalb der Range der Vorgängerkerze gewesen und es habe letztlich ein Tagesplus von 0,7 Prozent gegeben. Zu wirklichen neuen Signalen sei es dabei aber erneut nicht gekommen. Wie bereits am Dienstag und am Donnerstag habe das Tagestief leicht über der 12.500er-Marke gelegen, was die dortige Unterstützung untermauert habe. Von mittelfristiger Bedeutung sei insbesondere die Ende Juli wiederholt erfolgreich getestete 55-Tage-Linie. Dieser Gleitende Durchschnitt werde zum Wochenauftakt im 12.450er-Bereich verlaufen. Komme es zum Durchbruch, müsse die um 12.210 Zähler verlaufende 200-Tage-Linie als entscheidende Unterstützung beachtet werden.



Kurzfristig wieder bullischer sollte es nach einem Ausbruch über das Ein-Wochen-Hoch 12.799 Punkte werden. Die nächsten Etappenziele auf dem Weg gen Fünfmonatshoch lägen dann bei 12.935, 13.000 und 13.067 Zähler. (10.08.2020/ac/a/m)



