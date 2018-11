Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der XETRA DAX Performanceindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging nach einem 1. Rallyabschnitt von 11.050 bis 11.690 und dem Verlassen des Aufwärtstrends in eine Pullbackphase über, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Deren unteres Mindestpensum sei am Freitagvormittag mit dem 2. Test von 11.436 erfüllt worden. (Zitat: "...Unteres Mindestziel ist der 2. Test von 11.436"). Das untere Idealziel wäre 11.295 gewesen.



Solange der DAX nicht mehr unter 11.436/11.418 falle, dürfe man seit Freitag erstmals davon ausgehen, dass die 2. Anstiegsphase zu 11.690 bzw. 11.865 sowie ggf. 12.065 (a=c) begonnen habe. Der DAX beginne heute freundlich, aktuelle Vorbörse: 11.585. Ein Widerstand stelle sich dem DAX Kursverlauf bei 11.580 in den Weg, der EMA200 des Stundenkerzencharts, ebenso wie bei 11.587, der ab heute sich weiter abgesenkte IKH des Tageskerzencharts. Unterstützung biete ca. 11.500. Alternativ: Unter 11.500 und erst recht unter 11.400 würde sich das Ziel 11.295 reaktivieren. (12.11.2018/ac/a/m)