Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat nach den Vortagsgewinnen zunächst eine Verschnaufpause eingelegt, so die Analysten der Helaba.



Zu größerer Abgabebereitschaft komme es aber nicht und so bleibe das neu erreichte Allzeithoch, das bei 15.806 Punkten markiert worden sei, in Reichweite. Das Leitbarometer habe bei 15.790 Punkten (-0,01%) geschlossen, angeführt von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), während die Anteilsscheine der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) nach den Gewinnen am Montag wieder deutlich unter Druck geraten seien. Insgesamt scheine das Potenzial nach oben ausgereizt zu sein. Zwar stütze die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik, allerdings sorge die Ausbreitung der Delta-Variante für ein gewisses Maß an Unsicherheit.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Das Erreichen eines neuen Allzeithochs sei grundsätzlich positiv und lasse auf einen intakten Aufwärtsimpuls schließen, dennoch scheine die Luft nach oben dünner zu werden. Darauf würden negative Divergenzen hinweisen. Insofern bleibe abzuwarten, ob es zu einem nachhaltigen Anstieg über die seit Mitte Juni zu beobachtende Seitwärtsrange komme, die nach oben bei etwa 15.800 begrenzt gewesen sei. Wenn ja, zeige sich die nächste Hürde bei 16.000. Erste Unterstützungen würden die Analysten der Helaba an den 21- und 55-Tage-Linien bei 15.623 bzw. 15.479 Punkten lokalisieren. (14.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >