Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (17.12.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DAX Flops 2020: Fresenius mit Minus von 22,8% seit Jahresbeginn - AktiennewsDie Pandemie hatte den Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor allem in den ersten Monaten des Jahres 2020 wirtschaftlich stark getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das spiegele sich in der miserablen Kursentwicklung der einst so beliebten Aktie wider. Doch Besserung sei in Sicht. "Der Anspruch muss sein, dass wir 2021 nicht nur ein erneutes Umsatzwachstum sehen, sondern auch das Ergebnis wieder steigern", habe der seit Mitte 2016 amtierende Unternehmenschef Stephan Sturm den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX gesagt. Die im Sommer gesenkte Prognose für 2020 werde seinen Worten zufolge erreicht. "Ich gehe fest davon aus."Behält der CEO Recht, dürfte die Fresenius-Aktie gut nach unten abgesichert sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:39,10 EUR +0,85% (17.12.2020, 12:41)