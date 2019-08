Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Alles was sich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter 11.850/11.933 abspielt, ist im Zweifel Bestandteil eines Bewegungsablaufs der früher oder später zu ca. 11.200 führt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der XDAX habe am Morgen die Chance, bis 11.750 zu steigen, solange er die Unterstützung 11.700 verteidige. Unter 11.686 (Stundenschluss zähle als Signal) begebe sich der DAX tagsüber wahrscheinlich in einen Abwärtsmodus für Ziele bei 11.659 und 11.565, ggf. auch 11.480. Erweitert: Über 11.700 wäre auch 11.850 (maximal 11.933) als Ziel einer größeren mehrtägigen Flagge ableitbar, jedoch vorerst keine Kurse über 12.173. Unter 11.613/11.600 und verstärkt unter 11.565 sei mit dem Ansteuern von 11.480 sowie später mit 11.267/11.187 (Spätsommerziel) zu rechnen. (28.08.2019/ac/a/m)



