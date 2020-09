Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) handelt weiterhin oberhalb von 13.117 Punkten (Freitagstief), eine weitere, nachhaltige Verbesserung gab es aber nicht, berichten die Analysten der Helaba.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen hätten zwar auf hohem Niveau nochmals zugelegt, die Kurse hätten aber nicht mitgezogen. Im Vorfeld der FED-Entscheidung könnte erneut Zurückhaltung den heutigen Tag dominieren. Da die US-Notenbanker aber keinen Zweifel an der Unterstützung der Konjunktur - insbesondere auch mittel- und langfristig - aufkommen lassen würden, sollte der Markt nicht unter größeren Abgabedruck geraten, auch wenn sich einige Marktteilnehmer vielleicht mehr Aktivität der FED erhoffen würden.



Technisch betrachtet sei die Situation nicht idealtypisch. Die zu geringen Umsätze haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle bereits angesprochen. Zudem gebe die Indikatorenlage im Tageschart keine klaren Hinweise. Die Oszillatoren seien neutral und der ADX sehr niedrig, was die fehlende Trendstärke seit Ende Juli unterstreiche. Der Blick auf den Wochenchart sei zwar durchaus mit einem konstruktiven Bild verbunden, ein Durchbruch auf der Oberseite sollte aber abgewartet werden, denn aktuell könnten Rücksetzer bis 12.753 oder 12.630 Punkten nicht ausgeschlossen werden. Selbst bei 12.253 Zählern wäre die sechswöchige Schiebezone noch intakt. (16.09.2020/ac/a/m)

