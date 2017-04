Der DAX sei heute Morgen bei 12.295 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 9 Punkte unter dem TS von gestern Abend aber 38 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.280-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.296/300, das Tageshoch von gestern zu erreichen und zu bestätigen und im Nachgang dessen die 12.311/13 Punkte anzulaufen. Sollte dieser Bereich angelaufen werden, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Gelinge es dem DAX, die 12.311/13 Punkte zu nehmen, so könnte er dann versuchen, die 12.325/28, die 12.335/37 und dann die 12.345/48 Punkte zu erreichen. Über der 12.348-Punkte-Marke wäre dann Luft bis an die 12.353/55, die 12.364/66 und dann an die 12.378/80 Punkte. Mit dem Überwinden der 12.380 Punkte könnte der DAX dann das JH und im Nachgang dessen dann das ATH anlaufen. Die Experten würden heute jedoch nicht davon ausgehen, dass der DAX es schaffe, bis in den Bereich des JH/ATH zu laufen. Eventuell würden sich heute keine nachhaltigen Notierungen über der 12.310/15-Punkte-Marke einstellen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.280-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.267/65 bzw. im Nachgang dessen bis an die 12.252/49 bzw. bis an die 12.240/38 Punkte gehen könnten. Könne sich der DAX nicht bei 12.240/38 Punkte stabilisieren, so könnten die weiteren Rücksetzer zunächst bis an das Tagestief von gestern gehen. Im Bereich der 12.225/20 Punkte bestünden gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Falle der DAX aber unter dieses Level, könnten sich weitere, auch dynamische Abgaben einstellen, die bis 12.200/195, 12.181/78, 12.158/55 bzw. bis 12.139/35 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.308/12/24/39 als auch bei 12.350/67/81/89 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.404 als auch bei 12.575 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.277/72/61/54 als auch bei 12.235/21/11 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.199/69/41 als auch bei 12.092/76 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de".rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.312 (12.335) bis 12.224 (12.167) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (05.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am gestern Morgen bei 12.257 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des XETRA-Handels hätten die Bullen versucht den DAX nach oben zu schieben, seien jedoch zunächst gescheitert. Der Index habe im Nachgang zunächst das Tagestief ausgebildet, um von dort aus dann zunächst leicht zu steigen. Er habe sich im Bereich der 12.235/55 etabliert. Erst am Nachmittag habe weitere Nachfrage eingesetzt, die den DAX bis an die 12.300 Punkte gebracht habe. Die Bullen hätten es nicht geschafft, einen XETRA-Schluss über dieser Marke zu formatieren, aber nachbörslich sei es über diese Marke gegangen. Der DAX sei bei 12.304 Punkten aus dem Handel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.291 Punkte weiter bis in den Bereich der 12.300/04 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich kurz vor Handelsschluss eingestellt. Das Anlaufziel sei erreicht und um 1 Punkte überschritten worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.232 Punkte nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich der Experten bei 12.221 Punkten gegangen. Hier hätten 3 Punkte gefehlt. Wie erwartet sei es zu keinen nachhaltigen Notierungen über der 12.300-Punkte-Marke gekommen. Das Setup habe damit gestern sehr gut gepasst.Chartcheck:Der DAX habe sich gestern im späten Handel zwar wieder über die 12.300 Punkte schieben können, der Schwur sollte aber heute anstehen. Schaffe es der Index, die 12.311/13 Punkte per Stundenschluss zu überwinden, habe er gut Perspektiven das JH/ATH erneut anzulaufen. Was sehr nachdenklich stimme, sei die fehlende Dynamik. Vor zwei Jahren sei da noch erheblich mehr drive drin gewesen. Positiv sei, dass die Bullen es geschafft hätten, wieder einen positiven XETRA-Schluss zu formatieren. Das sei der fünfte positive Tagesschluss innerhalb der letzen sieben Handelstage. Aktuell sei der DAX im Bereich 12.225/15 gut abgesichert. Sollte es unter dieses Level gehen, werde eine Rückeroberung nicht einfach werden. Die Range mit 81 Punkten gestern sei wieder sehr gering gewesen.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: