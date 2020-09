Powell habe bereits bei den letzten beiden Pressekonferenzen im Juni und im Juli eine fiskalpolitische Unterstützung für die von der Coronakrise schwer getroffene Volkswirtschaft gefordert. Er sehe die Notenbank nicht als Alleinverantwortlichen an, die US-Wirtschaft zu stützen. Das Hilfspaket, das Trump versprochen habe, scheitere jedoch am Einigungswillen beider Parteien.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stehe am Mittag knapp unterhalb der wichtigen Unterstützung bei 13.313 Punkten. In den letzten Wochen habe der deutsche Leitindex sich an dieser Marke mehrfach die Zähne ausgebissen. Ein Ausbruch über diesen Widerstand könnte den Knoten lösen und für einen Anstieg in Richtung Rekordhoch sorgen. Das Brexit-Thema und die teils ambitionierten Aktienbewertungen würden aber die Kauflaune der Investoren hemmen.



Der DAX taste sich wieder einmal an den Widerstand bei 13.313 Punkten heran. Vor der ED-Sitzung am Abend dränge sich ein Einstieg allerdings nicht auf. (16.09.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch richten sich die Augen der Anleger auf die US-Notenbank, die zum letzten Mal vor der Präsidentschaftswahl am 3. November tagen wird, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem sich Republikaner und Demokraten nicht auf ein neues Hilfspaket einigen könnten/wollten, hoffte man wieder einmal auf die FED, die angeschlagene US-Wirtschaft zu stützen. Notenbankchef Powell sehe aber die Regierung im Zugzwang , sodass die Erwartungen nicht zu hoch sein sollten.