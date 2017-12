Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX endete unter 13.000, so die Experten der BNP Paribas im aktuellen "daily DAX".Es werde ernst gemacht. Was schon einige Tage klar gewesen sei, nehme nun konkrete Formen an. Der DAX ziehe mindestens zu 12810-1. Günstige Kaufkurse im Januar erwartet.Der DAX habe kürzlich bei ca. 13.000 einen vollen 300 Punkte Re-Set zum Ausgangspunkt des letzten Anstieges bei 13.008 vollzogen. Das beende in der Regel den vorherrschenden Trend und der Anstieg seit 1. Dezember sei als bärische Flagge entlarvt. Der Charttheorie gemäß dürfte der DAX also bald zum Ausgangspunkt der Flagge bei 12.810 zurückkehren. Unterhalb von 13.010/13.025 gehe es heute stabil abwärts. Ziele wären in diesem Fall 12.950 und später 12.810. Weitere Ziele der Unterseite seien für Januar insbesondere 12.700 sowie 12.630 und schließlich 12.500/12.390. Oberhalb von 13.050 käme es zum kleinen Trendwechsel. Dann wäre abermals der EMA200/h1 bei ca. 13.100 erreichbar. (29.12.2017/ac/a/m)