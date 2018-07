Ausblick: Die bullishen Signale der vergangenen Tage hätten den DAX in eine aussichtsreiche Position gebracht. Dennoch dürfe es jetzt zu keiner größeren Korrektur kommen, um die frischen Kaufsignale nicht wieder zu neutralisieren.



Die Long-Szenarien: Zunächst gelte es für die Bullen, den Widerstand bei 12.885 Punkten zu überwinden, der im späten Handel am Freitag eine Gegenbewegung ausgelöst habe. Eine Korrektur bis an die Unterstützung bei 12.745 Punkten würde die Chancen der Bullen zunächst nicht schmälern. Weitere Abgaben würden den Anstieg allerdings gefährden. Von 12.745 Punkten aus sollte der Index wieder bis 12.885 Punkte klettern. Breche der DAX anschließend über 12.885 Punkte aus, würde sich die Kaufwelle bis 12.951 Punkte ausdehnen. Dort könnten die Bären erneut Gegenwehr leisten. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Hürde hätte dagegen weitere Zugewinne bis 13.030 Punkte zur Folge.



Die Short-Szenarien: Falle der Index dagegen unter 12.745 Punkte zurück, müsste man die Fortsetzung des Aufwärtstrends bereits infrage stellen. Eine Korrektur bis 12.640 Punkte würde den Bullen einen Dämpfer verpassen. Dort müsste die Käuferseite ohnehin aktiv werden und die Aufwärtstendenz fortführen. Andernfalls hätte der Bruch der Marke ein erstes starkes Verkaufssignal zur Folge. Abgaben bis 12.503 und 12.390 Punkte wären dann zu erwarten. (30.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit einem Tief bei 12.104 Punkten befindet sich der DAX in einer steilen Erholung, die zunächst an die Hürde bei 12.745 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am vergangenen Donnerstag sei die Widerstandsmarke durchbrochen und damit ein kurzfristiges Kaufsignal generiert worden, das auch am Freitag zunächst seine Wirkung gezeigt habe: In einer geradlinigen Aufwärtsbewegung habe der Index an die nächsthöhere Barriere bei 12.885 Punkten angezogen. An diesem Kursziel habe der Anstieg vorerst gestoppt und der Index habe deutlicher zurückgesetzt.