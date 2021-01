Ausblick: Mit dem Bruch der 13.795 Punkte-Marke hätten sich die Bären erfolgreich zurückgemeldet. Eine mehrtägige Korrekturphase dürfte den Aufwärtstrend aber noch nicht in Frage stellen.



Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es in den kommenden Tagen zu einer Korrektur bis 13.566 Punkte kommen. Bleibe dort ein Konter der Bullen aus, würde sich die Korrektur zunächst bis 13.460 Punkte ausdehnen. An dieser Stelle wäre aber mit der Fortsetzung des Aufwärtstrends und einem zweiten Anstieg bis 13.795 Punkte zurechnen. Sollte die Marke überschritten werden, könnte die Rally erneut an das frische Rekordhoch führen. Darüber läge das nächste Kursziel bei 14.250 Punkten.



Die Short-Szenarien: Breche der DAX dagegen in den nächsten Tagen auch unter das alte Rallyhoch bei 13.460 Punkten ein, wäre auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit der Anstieg seit November unterbrochen. Die Folge wäre eine Korrekturausweitung bis 13.060 Punkte und darunter bis 12.886 Punkte. Ausgehend von dieser markanten Unterstützungszone sollte es allerdings zu einer weiteren mehrtägigen Aufwärtsbewegung kommen. (18.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Rally im November erreichte der DAX bereits das bisherige Verlaufshoch bei 13.460 Punkten, das nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau Mitte Dezember ebenfalls überschritten wurde, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei ein Angriff auf das Allzeithoch bei 13.795 Punkten gefolgt, an dem der Index zunächst jedoch gescheitert sei. Nach einer weiteren Korrektur an die Unterstützung bei 13,000 Punkten seien die Bullen zum Jahreswechsel in den Wert zurückgekommen und hätten ihn in der Folge nicht nur über das Allzeithoch, sondern auch die 14.000 Punkte-Marke angetrieben. Nachdem bei 14.131 Punkten ein neuer Höchststand markiert worden sei, sei der Index allerdings unter Druck gekommen. Am vergangenen Freitag sei bereits ein Rückfall unter die alte Rekordmarke erfolgt.