Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.000 Punkte Marke zu schieben und dort festzusetzen. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, zunächst das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufmarken wären dann die 12.018/20, die 12.028/30, die 12.035/38 und dann die 12.049/52 Punkte. Könne sich der DAX heute über die 12.052 Punkte-Marke schieben, so wären dann die 12.069/71, die 12.083/85 und dann das JH die nächsten relevanten Anlaufmarken. Über dem JH kämen dann die 12.102/05 und die 12.112/15 Punkte.



Könne der DAX sich heute nicht über die 12.000 Punkte-Marke halten, so könnten Rücksetzer zunächst die zunächst bis 11.988/86 und dann bis 11.974/72 Punkte gehen. Rutsche der DAX unter die 11.972 Punkte, wären die 11.955/53 und die 11.938/6 bzw. das TT von gestern die nächsten Anlaufbereiche. Hier bestünden auch Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Komme es nicht dazu, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 11.990/17 Punkte gehen könnten. Auch hier bestünden Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Unter der 11.917 Punkte wären die 11.909/07, die 11.902/11.898 und dann die 11.878/76 Punkte weitere Anlaufziele. Die Experten würden aber heute davon ausgehen, dass es zu keinen nachhaltigen Notierungen unter dem TT von gestern komme.



Am Abend könne sich dann aber eine erhöhte Vola einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.004/18/40/64/87 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.105/13/37/59 als auch bei 12.224 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.975/55/48/32/23/05 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.870/47/17/02 als auch bei 11.775/48 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.028 (12.056) bis 11.948 (11.927) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (15.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.013 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich aber nicht über der 12.000 Punkte-Marke halten können, sondern habe sukzessive nachgegeben. Bei 11.960 Punkten habe sich am Vormittag eine kleinere Stabilisierung/Erholung eingestellt, am Nachmittag sei es aber zu einem dynamischen Rutsch an die 11.928 Punkte gekommen. Dieser Rücksetzer sei aber sofort zurückgekauft worden. Die Bullen hätten den DAX zurück an die 11.980/95 Punkte-Marke geschoben, wo er dann bis zum Handelsschluss auch verblieben sei. Der DAX sei bei 11.990 Punkten, auf dem Niveau des Xetra-Schluss aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.000 Punkte zunächst das Potenzial haben könnte, bis 12.017 Punkte zu laufen. Diese Bewegung habe sich nicht eingestellt. Der Index habe sich vorbörslich nur knapp über die erste Notiz schieben können. Damit habe das Setup auf der Oberseite gestern nicht richtig gegriffen. Die Rücksetzer hätten aber mit dem Unterschreiten der 11.933 Punkte nicht das nächste Anlaufziel bei 11.920/17 Punkten erreicht.Der DAX habe gestern ein erneutes Hoch über 12.000 Punkte gemacht. Damit habe er seit Monatsanfang nur am 07.03. ein Hoch knapp unter der 12.000 Punkte-Marke gemacht. Das JH stehe nach wie vor bei 12.098 Punkten. Der Unterstützungsbereich seit Monatsbeginn sei übergeordnet der Bereich bei 11.915/30 Punkten. Hier seien die Rücksetzer jeweils zurückgekauft worden. So auch gestern. Der DAX habe sich damit seit Monatsbeginn fest in seiner Box etabliert. Nach oben würden die 12.020/25 deckeln, auf der Unterseite würden die 11.930/15 Punkte stützen.Ausblick für den heutigen Handelstag:Der DAX sei heute Morgen bei 12.006 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 16 Punkte über dem TS von gestern Abend aber 7 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen. Der Handel heute dürfte abwartend sein, am Abend hingegen erwarte men eine größere Vola.