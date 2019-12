Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Bewegung beim DAX am Freitag vielversprechend aussah, konnten die Bullen die Marke von 13.300 Punkten nicht verteidigen und der Ausbruch erwies sich zum vierten Mal als erfolglos, so die Experten von XTB.In der Vergangenheit seien die Folgen meist nicht positiv gewesen, da der Markt zwischen 300 und 450 Punkten zurückgegangen sei. Die nächsten wichtigen Unterstützungen seien bei 13.175 und 13.080 Punkten zu finden.Der deutsche Aktienmarkt weise erneut eine auffällige Schwäche gegenüber der Wall Street auf. Das DAX/ S&P 500 -Verhältnis befinde sich fast auf dem tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt. Vor diesem Hintergrund könnte man vorsichtig bleiben, wenn es um eine weitere Rally bei deutschen Aktien gehe. Für eine Fortsetzung des Trends müssten sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern - und das hätten sie bisher nicht wirklich getan. Das Verarbeitende Gewerbe befinde sich immer noch in einer Rezession und die EMIs für Dezember hätten erneut enttäuscht. Das Verhältnis könnte sich aufgrund der Bewertung der Technologiewerte ändern, die einen deutlichen Einfluss auf die US-Indices habe. (30.12.2019/ac/a/m)