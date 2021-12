Ausblick: Unter dem 50er EMA würde erneut ein Schwächesignal generiert und ein weiterer Kursrückgang zum 10er EMA möglich werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe direkt weiter ab und setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort. Unter dem 50er EMA laufe der DAX den 10er EMA an, der als erste Auffangmarke einer Abwärtsbewegung diene. Komme es hier ebenfalls zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum 200er EMA und zum Verlaufstief bei 15.015 Punkten zu rechnen. Unter 15.000 Punkte könnte die Unterstützung im Bereich von 14.800 Punkten als nächster Anlaufbereich folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weitgehend über dem 50er EMA halten und von hier nach oben abprallen. Über dem Verlaufshoch bei 15.834 Punkten wäre dann mit einem Hochlauf zur noch offenen Kurslücke bei 15.865 Punkten zu rechnen. Kurslücken würden oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung dienen. Darüber wäre die runde Marke von 16.000 Punkten die nächste mögliche Anlaufmarke. (09.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist im November am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16.300 Punkten nach unten abgeprallt und hat in der Folge eine Abwärtskorrektur zum 10er EMA im Monatschart durchgeführt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufstief sei bei 15.015 Punkten erreicht worden, wobei im Tageschart der 200er EMA gehalten habe. Hier habe sich der DAX eine Zeit seitwärts bewegt, bevor es dann zu einer neuen Aufwärtsbewegung gekommen sei. Dabei habe der DAX den 10er EMA per Aufwärtskurslücke überspringen und kurz darauf auch den 50er EMA erobern und damit zwei Stärkesignale generieren können. Das Verlaufshoch sei bisher bei 15.834 Punkten erreicht worden, dann sei es wieder abwärts gegangen. Aktuell befinde sich der Index im Bereich des 50er EMA und könnte hier nach unten durchbrechen.