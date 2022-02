Ausblick: Mit der schwarzen Vortageskerze und dem Kursrutsch unter den 10er und 200er EMA habe sich die Lage weiter eingetrübt.



Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche weiter ab und setze die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 15.000 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 14.800 Punkte zu rechnen. Unter 14.800 Punkten würde sich auch die Lage im Monatschart weiter eintrüben und ein Kursrutsch bis zum unteren Fibonacci-Fächer bei 14.000 Punkten möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne erneut über den 10er EMA im Tageschart ansteigen und dann weiter Kurs auf den 50er EMA nehmen. Gelinge dem DAX auch hier der Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf zum Widerstand bei 15.800 Punkten möglich. Darüber würde die Marke von 16.000 Punkten folgen. (18.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin klar in einem Abwärtstrend mit einer Kette von tieferen Hoch- und tieferen Tiefpunkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufwärtskorrekturen seien in den Vorwochen spätestens am 50er EMA im Tageschart ausgelaufen, der in der Regel die Anlaufmarke einer Aufwärtskorrektur in der Extension darstelle. Auch am Mittwoch sei der DAX mit dem Verlaufshoch bei 15.542 Punkten erneut am 50er EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und habe die Abwärtsdynamik am Vortag weiter fortgesetzt. Der DAX sei am Vortag bei 15.267 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich am heutigen Freitag bereits tiefer unter der Marke von 15.200 Punkten. Damit nehme der DAX erneut Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten.