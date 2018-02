Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stabilisierte sich im Wochenverlauf und hielt dem aktuellen Abgabedruck bis auf geringe Turbulenzen stand, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



Im Zuge der US-Inflationsdaten, die weiterhin angestiegen seien, habe der Index leichte Gewinne verbucht. "Der DAX schaltet sich langsam in einen Erholungsmodus. Denn die US-Börsen stabilisieren sich nach den starken Kurseinbrüchen ebenfalls, was dem DAX zusätzliche Stabilität für die weiteren Wochen geben kann", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Aktuell notiere der DAX bei 12.470 Punkten.



"Die 200-Tageslinie mit 12.747 Zählern, charttechnisch von wichtiger Bedeutung, ist jedoch in weiter Ferne. Grund dafür ist der sehr starke Euro, der einer großen Aufwärtsbewegung entgegenwirkt", ergänze der Finanzmarktexperte. Die europäische Gemeinschaftswährung erreiche den höchsten Stand seit Ende 2014 und werde aktuell für 1,253 US-Dollar gehandelt. "Zwar sind die konjunkturellen Vorzeichen für einen längerfristigen Aufwärtstrend gegeben, jedoch haben die jüngsten Marktverwerfungen die Unsicherheit der Anleger spürbar erhöht", so Mühlheim. Die Analysten der SÜDWESTBANK würden für die kommende Woche vorerst von,geringen Marktbewegungen in einem Korridor zwischen 12.250 und 12.600 Punkten ausgehen. (16.02.2018/ac/a/m)