Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nach dem Bruch der zentralen Unterstützung bei 11.720 Punkten hatte sich der mittelfristige Abwärtstrend beim DAX-Index (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiter beschleunigt und den Wert in den letzten Tagen bis an und kurzzeitig auch unter die Unterstützung und Zielmarke bei 11.150 Punkten gedrückt, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader".



Doch kurz vor einer weiteren Beschleunigung des Ausverkaufs sei den Bullen die Rückeroberung der Marke gelungen. Der Anstieg habe sich in dieser Woche fortgesetzt und den Index wieder über die 11.300-Punkte-Marke geführt. Im gestrigen Handel habe der DAX bereits den Widerstand bei 11.430 Punkten überschritten. Von einer Steigerung des Aufwärtsmomentums sei jedoch wenig zu spüren gewesen.



Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend habe den Markt weiter im Griff. Kurzfristig überwiege zwar die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Dennoch lasse der DAX die notwenige Aufwärtsdynamik noch vermissen. Die ShortSzenarien: Sollte der Index direkt wieder unter die 11.430-Punkte-Marke zurücksetzen, könnte bereits das Ende der Erholung eingeleitet werden. Abgaben bis 11.300 Punkte dürften dann folgen. Hier könnte der Wert einen weiteren Ausbruchsversuch über 11.430 Punkte starten. Doch bei einem Unterschreiten der 11.300-Punkte-Marke würde der Rückfall auf 11.150 Punkte und das neue Jahrestief bei 11.051 Punkten drohen. Unterhalb dieser Marke stünde ein Abverkauf bis 10.820 Punkte an. Die Long-Szenarien: Verteidige der DAX dagegen die 11.430-Punkte-Marke, dürfte die Erholung fortgesetzt werden und bis 11.520 Punkte führen. Darüber könnten die Bullen die Widerstandsmarke bei 11.654 Punkten attackieren. An dieser Stelle könnten die Verkäufer jedoch wieder aktiv werden. (01.11.2018/ac/a/m)