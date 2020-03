Für etwas mehr Zuversicht bei den Anlegern hätten die verschiedenen Maßnahmen der Notenbanken gesorgt. Zuletzt habe die EZB ein Notkaufprogramm für Anleihen beschlossen, die britische Notenbank habe den geldpolitischen Schlüsselsatz von zuvor 0,25 Prozent auf das Rekordtief von 0,1 Prozent gesenkt, und habe gleichzeitig weitere Anleihekäufe im Volumen von 200 Milliarden Pfund bekannt gegeben. Die norwegische Notenbank habe am Freitag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche den Leitzins auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt.



Heute werde der DAX mit Kursverlusten in den Handel starten, nachdem der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag abermals unter die Räder gekommen sei und über 900 Punkte verloren habe. Mit einem Kursabschlag von mehr als 17 Prozent habe der Dow die schwächste Woche seit der Finanzkrise im Jahr 2008 verbucht. Die Monatsbilanz könnte die schlechteste Performance seit dem Crash im Oktober 1987 erreichen. Ab heute werde der Parketthandel an der NYSE eingestellt. Nur noch elektronische Orders könnten platziert werden, was die Gefahr größerer Kursausschläge berge.



Der Ausflug des DAX über die 9.000er Marke scheine nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Aus technischer Sicht stünden einige interessante Levels im Fokus. Zunächst sei festzuhalten, dass der DAX erstmals seit dem Jahr 2011 auf Wochenbasis wieder unter dem 576-Fractal-Average (9.209) geschlossen habe. Zudem sei der Rutsch unter die Begrenzung eines auf das gleiche Jahr zurückgehenden Regressionskanals (9.274) durch einen weiteren darunter liegenden Schlusskurs bestätigt worden. Mit dem heutigen Tag würden der Support-Cluster bei 8.705 Zählern und die Marke von 8.631 drohen, nachhaltig durchbrochen zu werden. Der Cluster setze sich aus zwei unterschiedlichen Struktur-Projektionen zusammen. Im weiteren Verlauf würden die Unterstützungen bei 8.412, 8.104, 8.000, 7.960, 7.898 und 7.767 Punkten von Bedeutung sein. Spannend werde es auch unter zeitlichen Aspekten. Heute beginne ein neuer Gann-Zyklus, auf den 6. April entfalle eine 138%-Zeitprojektion. (23.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (+3,7 Prozent) eindrucksvoll, seine tags zuvor begonnene Erholungsbewegung auszubauen, berichten die Analysten der Helaba.In der Folge sei die psychologisch wichtige 9.000er-Marke zeitweise überwunden worden. Allerdings habe dabei der große, dreifache Hexensabatt eine gewichtige Rolle gespielt. Nach dem Settlement seien Teile der Kursgewinne wieder abgegeben worden, so dass der deutsche Leitindex letztendlich unterhalb der runden Zahl aus dem Handel gegangen sei. Derartige Kursverzerrungen seien am Verfalltag typisch, insofern müssten die kommenden Tage zeigen, wie nachhaltig der kurzfristige Aufwärtsimpuls tatsächlich gewesen sei.