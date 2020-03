Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) summiert sich das Kursminus in den letzten elf Tagen mittlerweile auf über 21%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nur fünf Mal in der Historie der deutschen Standardwerte hätten Investoren in so kurzer Zeit noch größere Rückschläge verkraften müssen. Der absolute "worst case" stamme mit -26% dabei vom Oktober 2008. Per Saldo trage die laufende Kursentwicklung immer mehr die Züge eines Aktiencrashs. In der aktuellen Marktkonstellation würden psychologische Aspekte die Investmententscheidungen von Anlegern dominieren. Sinnbild dieser These sei die Vielzahl an Abwärtsgaps, welche der DAX in den letzten Tagen habe hinnehmen müssen - gestern sogar eine besonders große Abwärtskurslücke bei 11.447/10.995 Punkten. Zu dieser Entwicklung würden eine ganze Reihe weiterer Phänomene passen: Zum einen habe der VDAX-new zu Wochenbeginn erstmals seit dem Jahr 2008 Niveaus von über 60 erreicht. Zum anderen würden die deutschen "blue chips" inzwischen unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 10.941 Punkte) notieren. Als weiteres Argument möchten die Analysten in diesem Zusammenhang den Abstand zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.626 Punkten) ins Feld führen.



Mittlerweile notiere der DAX mehr als 15% unter seiner langfristigen Glättung - ein massiv "überverkauftes" Niveau, welches am deutschen Aktienmarkt zuletzt im Dezember 2018 erreicht worden sei. In den USA habe des Abwärtsvolumen gestern zudem fast 97% betragen - ein Wert der normalerweise mit einer Kapitulation der Marktteilnehmer einhergehe. Jeder der beschriebenen Faktoren für sich genommen, spreche dafür, dass sich der DAX mit einer klassischen Verkaufspanik konfrontiert sehe. Die nächste wichtige Rückzugslinie werde aktuell durch das Mehrjahrestief vom Dezember 2018 bei 10.279 Punkten definiert. Für das Aktienbarometer gehe es deshalb zunächst darum, ein neues Marktgleichgewicht zu etablieren. Ein ausbleibendes neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 10.557 Punkten würde in diesem Kontext einen ersten Hoffnungsschimmer liefern. Dank der Vorgaben dürfte es heute Morgen tatsächlich zu einer leichten DAX-Entspannung kommen. Für einen charttechnisch bedeutenden Rettungsanker sei aber eine Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes oder gar des Tiefs vom August vergangenen Jahres bei 11.266 Punkten notwendig. Trotz der leichtn Erholung bleibe die Ausgangslage am deutschen Aktienmarkt somit fragil. (10.03.2020/ac/a/m)



