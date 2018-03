Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss verpasste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Rückeroberung der Marke von 12.400 Punkten knapp, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch stehe auf Wochenbasis ein Schlusskurs im oberen Drittel der jüngsten Wochenkerze zu Buche. Darüber hinaus werde das zyklische Tief der Vorperiode bei gut 11.800 Punkten somit von zwei höherliegenden Tiefs eingerahmt. In der Summe entstehe ein sog. "swing low". Ein Muster‎, welches in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Wendepunkte markiert habe. Aus charttechnischer Sicht sei der Weg nach Norden allerdings steinig. So bremse zunächst einmal das jüngste Verlaufshoch bei 11.460 Punkten. Knapp darüber definiere die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.522 Punkten), die zuletzt ein negatives Schnittmuster mit dem längerfristigen 200-Perioden-Pendant geliefert habe, den nächsten Widerstand. In Form des Hochs vom Februar bei 12.600 Punkten ergebe sich danach eine weitere Barriere. Die nächsten Erholungsschritte würden für die deutschen "blue chips" also alles andere als ein Selbstläufer, zumal jede Erholung unterhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.712 Punkten) ohnehin einen "bearishen" Grundton besitze. (19.03.2018/ac/a/m)