Paris (www.aktiencheck.de) - Es geht weder vor noch zurück. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steckt in einer ausgeprägten Seitwärtsphase mit geringer Volatilität fest, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Gestern habe sich der DAX zwischen 12.118/12.129 und 12.050 aufgehalten.



Wir befinden uns in der Woche des großen Derivate-Verfalls, so die BNP Paribas. Am Freitag um 13 Uhr komme es diesbezüglich zum Höhepunkt. Das FDAX Kurslevel 12.071 (EMA200/ h1) sei heute die erste Unterstützung. Eine weitere Unterstützung sei die DAX-Marke 12.040 (EMA200/ h1). Würden 12.071 bzw. 12.040 per Stundenschluss als Unterstützung halten, sei ein Anstieg bis 12.092 (FDAX IKH/h1) und darüber auch bis 12126 (XETRA DAX IKH/h1) abzuleiten. (18.06.2019/ac/a/m)



