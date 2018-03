Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX vermittelte am letzten Handelstag der Woche einen recht lustlosen Eindruck, so die Analysten der Helaba.CharttechnikEinmal mehr hätten sich am Freitag die Widerstände bei 12.455 und bei 12.380 Zählern als nachhaltig erwiesen. Immerhin sei es dem deutschen Leitindex auf Schlusskursbasis gelungen, oberhalb der 21-Tagelinie (12.336) zu schließen. Der lange obere Schatten an der Tageskerze sei jedoch negativ zu beurteilen. Insofern sei die an dieser Stelle zuletzt mehrfach geäußerte Einschätzung, dass dem DAX die Kraft nach oben mehr und mehr verloren gehe, zu wiederholen. Spannend werde es in dieser Woche gleich mehrfach. Zum einen entfalle auf den 21. März ein "großer Gann-Tag", wodurch eine Zeitzone ende. Häufig komme es in der Nähe zu richtungsweisenden Impulsbewegungen. Interessant in diesem Zusammenhang sei der sich abzeichnende "Death Cross" (der 50-Tagedurchschnitt steuere auf einen Cross mit der 200-Tageslinie zu - lediglich ein Punkt seien die beiden Averages voneinander getrennt). (19.03.2018/ac/a/m)