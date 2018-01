Abseits der Aktienmärkte sei es zu deutlicheren Kursausschlägen gekommen, was insbesondere auf die Schwäche des US-Dollars zurückzuführen sei. Beispielsweise sei es für Zink und Kupfer deutlicher aufwärts gegangen. Der Zink-Preis habe in der Folge ein neues Zehneinhalb-Jahres-Hoch erreicht. Auch der Goldpreis klettere kontinuierlich und scheine das Hoch aus dem vergangenen September von 1.357 USD fest im Blick zu haben.



Charttechnik



Der DAX habe sich gestern relativ uninspiriert präsentiert. Dennoch habe es wichtige, neue Erkenntnisse gegeben. Zum einen sei es dem Index erneut nicht gelungen, die 144er-Regression (13.279) zurückzuerobern, zum anderen sei ein Rutsch unter eine Gann-Projektion (12.232) auf Schlusskursbasis zu verzeichnen gewesen. Zudem würden die 21- und 55-Tage-Linien (13.145/13.137) sukzessive näher rücken, so dass der Möglichkeit eines Richtungswechsels, sowohl tertiär als auch sekundär, eine größere Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben sei. Insgesamt halte die Richtungssuche weiter an, eine klare Tendenz, für welche Richtung sich der Markt entscheiden werde, gebe es nicht. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass der übergeordnete Aufwärtstrend noch immer Bestand habe. (16.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits gestern haben wir von einem lust- und impulslosen Handelsgeschehen am deutschen Aktienmarkt berichtet, so die Analysten der Helaba.In Folge des gestrigen US-Feiertages hätten sich die beschriebenen "Rahmenbedingungen" nochmals verstärkt. Insofern sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch nicht in der Lage gewesen, sich in der Pluszone zu halten. Der weiterhin klar über der 1,22er-USD-Marke notierende Euro habe jedoch auch seinen Teil dazu beigetragen.