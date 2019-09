Ausblick: Der DAX kämpfe aktuell mit dem massiven Widerstandsbereich um 12.460/12.530 Punkte. Übergeordnet sei der Abwärtstrend auf Wochenebene noch intakt.



Die Short-Szenarien: Der DAX scheitere im Bereich von 12.470 Punkten, spätestens aber bei 12.530 Punkten und nehme den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf. Dann dürften die nächsten Anlaufmarken nach unten die beiden offenen Gaps bei 12.292 Punkten und 11.957 Punkten lauten. Besonders das offene Gap bei 11.957 Punkten zeige die Gefahr eines erneuten längeren Kursrückgangs bis unter die Marke von 12.000 Punkten auf. Gaps würden in der Mehrheit aller Fälle wieder zeitnah geschlossen. Der DAX bewege sich aktuell also in sehr dünner Luft.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne trotz der zuletzt wieder nachlassenden Aufwärtsdynamik erneut Kraft sammeln und die Widerstandszone von 12.460 bis 12.530 Punkte überwinden. Dann würde sich zunächst Raum bis 12.600 Punkte zur steigenden grünen Trendlinie bieten, darüber hätte der DAX die Chance auf einen Hochlauf bis 12.730 Punkte. (20.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seit dem Verlaufstief bei 11.266 Punkten am 15. August fast in einem Stück bis nahezu 12.500 Punkte hochlaufen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Besonders durch die Bestätigung der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation am 30. August mit dem Durchbruch über 11.865 Punkte sei nochmal ein weiterer Turbo gezündet worden. Nun befinde sich der DAX allerdings in einem massiven Widerstandsbereich zwischen 12.460 bis 12.530 Punkte, wo er nicht weiterkomme. Da sich der Leitindex übergeordnet noch in einem Abwärtstrend befinde, könnte im aktuellen Kursbereich ein Verlaufshoch gebildet werden und der DAX in der Folge wieder nach unten abdrehen. Aktuell könnte der DAX ein Doppeltop im Bereich von 12.470 Punkte ausbilden und in der Folge wieder nach unten abdrehen.