Mit einer derart starken Dividendenhistorie könne die Allianz zwar noch nicht punkten, doch die Münchner seien auf einem sehr guten Weg, zu einem der solidesten Dividendenzahler Europas zu werden. Zudem seien die Dividendensteigerungen zuletzt höher gewesen als bei der Munich Re. So habe sich die Ausschüttung beim Top-Tipp Konservativ der Ausgabe 16/2019 und Mitglied des Aktien-Musterdepots in den letzten 27 Jahren verfünfzehnfacht. Da die Allianz über ähnliche satte Reserven wie die Munich Re verfüge, stünden die Chancen gut, dass es mit der Dividende auch in den nächsten Jahren weiter nach oben gehe.



E.ON sei wieder ein Dividendengarant. Der Versorger habe schwierige Jahre mit Milliardenkosten für den Atomausstieg und den weitreichenden Folgen der Energiewende hinter sich. Inzwischen sei die Bilanz aber wieder deutlich gestärkt worden, zudem habe sich der DAX-Konzern eine starke Position für die neue Energiewelt geschaffen: Durch den Mega-Deal mit RWE und der Übernahme von innogy trenne sich E.ON von der klassischen Energieerzeugung und konzentriere sich künftig auf Netze und Vertrieb.



Für Dividendenjäger sei diese Strategie genau richtig: Das Netzgeschäft sei staatlich reguliert und verspreche lukrative und vor allem sichere Gewinne. Zweifel an der Nachhaltigkeit der Dividende gebe es somit kaum. Hinzu komme die Fantasie im Geschäft mit Kundendienstleistungen: Elektromobilität, intelligente Stromzähler oder auch neue Lösungen wie eine Solarcloud würden viel Potenzial versprechen. Könne der Versorger so seine Gewinne steigern, dürfte die ohnehin ansehnliche Rendite von derzeit 4,3 Prozent in den kommenden Jahren sogar noch weiter zulegen.



Während Versicherer und Versorger die "üblichen Verdächtigen" für sichere Dividenden seien, lasse sich dies bei den eher zyklischen Chemiekonzernen nicht behaupten. Doch BASF glänze seit Jahren mit einer beständigen Dividendenpolitik. In Schritten von zuletzt 10 Cent sei es mit der Ausschüttung stetig nach oben gegangen. Möglich mache dies zum einen die solide Bilanz, zum anderen aber auch die breite Aufstellung des Chemie-Weltmarktführers in vielen weniger konjunkturabhängigen Bereichen. So sei der DAX-Konzern ein wichtiger Zulieferer für die Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie. Zudem sei man durch einen Deal mit Bayer zu einem der weltweit wichtigsten Saatguthersteller geworden. Die Chancen, dass es mit der Dividende zukünftig weiter nach oben gehe, seien sehr gut.



Alle vier Konzerne dürften die Dividende in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Anleger haben die Qual der Wahl, welche Dividendenperle sie sich ins Depot legen, so Thorsten Küfner, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2019)



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz, BASF und Munich Re. (30.04.2019/ac/a/d)







